Človek bol stvorený ako dokonalý tvor. Tento fakt si však uvedomuje málokto a stále na sebe nachádzame niečo, s čím nie sme spokojný. Všetci sa niečím líšime a ak nespĺňame ideál krásy, sme so sebou nespokojný. Ak aj vás trápia krátke, nevýrazné a riedke riasy, ste tu správne, pretože dnes vám predstavíme sérum, vďaka ktorému vám zaručené porastú. Behom niekoľkých týždňov používania už môžete dosiahnuť také výsledky, o akých ste ani nesnívali. Dôležitým je ale vybrať si taký prípravok resp. také sérum na rast mihalníc napr. na www.rastmihalnic.sk, ktoré spĺňa všetky bezpečnostné parametre. Cena by vtedy nemala zohrávať žiadnu úlohu. Radšej si počas dlhšieho obdobia našetriť na niečo kvalitné, ako si kúpiť niečo lacné, neoverené a doplatiť na to vlastným zdravím.

Efektívne u mužov aj u žien

Ak by sme mali byť úplne presní, viac so svojim zovňajškom sú nespokojné práve ženy a práve ony vyhľadávajú sérum na mihalnice najviac. Povedzme si úprimne, práve na ženské pohlavie sa kladie viac nárokov, čo sa upravenosti a krásy týka. Svoje estetické problémy si ale uvedomujú aj muži, hoci nemajú takú potrebu to navonok riešiť. Určite by ale boli radšej, ak by boli niektoré ich časti tela podľa ich predstáv. Či ste žena alebo muž, každý by chcel mať prirodzený výrazný pohľad. Príroda z tohto hľadiska nadeľuje viac práve mužov, vďaka testosterónu, ktorý ovplyvňuje rast ochlpenia. No aj u nich sa môže príroda vyhrať.

Ako sme už ale v úvode uviedli, riešením krátkych a nevýrazných rias je sérum na rast mihalníc, ktoré si môžete zakúpiť nielen v kamenných predajniach, niektorých lekárňach, ale aj na internete. Práve online nájdete oveľa širšiu ponuku, výhodnejšie ceny a môžete si dať väčší pozor na kadejaké druhotriedne prípravky, ktoré vám v konečnom dôsledku ani veľmi nepomôžu.

Aj sérum na mihalnice môže byť nebezpečné, ak si nedáte pri výbere pozor

Pokiaľ nepatríte k tým, ktorí si môžu dovoliť do rôznych prípravkov a procedúr investovať hocikoľko eur, asi sa nebudete zaoberať cenou. Mnoho z nás je ale finančne obmedzených, no napriek tomu si chceme dopriať niečo, čo nás urobí šťastnejšími a krajšími. Takým prípravkom môže byť určite aj sérum na rast mihalníc, ktorý síce potrebuje nejakú tú dobu pôsobenia, no výsledok sa skôr či neskôr dostaví. A s ním aj naša spokojnosť.

Aby sa ale nestalo, že budeme s prípravkom nespokojný, nikdy sa nerozhodujme len na základe ceny. Môže sa totiž stať, že to najlacnejšie sérum na riasy vám nijako nepomôže, ba naopak uškodí. To isté platí aj opačne. Ani ten najdrahší prípravok nemusí splniť vaše očakávania. Sú dve základné veci, na ktoré sa je potrebné pri výbere bezpečného séra na rast a predlženie mihalníc sústrediť. Prvou je bezpečnosť a druhou recenzie a názory používateľov. Od týchto faktorov sa potom odvíja spôsob aplikácie, počet aplikovaní za deň, doba, kedy uvidíte prvé výsledky atď.

Sérum na mihalnice si zakupujte výhradne u overených predajcov, ktorí spolupracujú s originálnymi značkami, prípadne na internete priamo na stránke výrobcu. Jedine tak máte istotu, že dostanete to, čo si objednávate. Rôzne lacné napodobeniny týchto prípravkov totiž nezvyknú mať splnené všetky požiadavky. Každé sérum na rast mihalníc musí mať za sebou niekoľko testov : dermatologicky, oftalmologicky a alergiologicky. Určite totiž nestojíte o poškodenie zraku, očí a ich okolia. Takisto sa sústreďte aj na zloženie prípravkov, nakoľko nemusia byť všetky identické a možno obsahujú zložku, na ktorú ste alergická/ý. Práve overené a testované sérum na mihalnice zvykne obsahovať aj iné zložky, vitamíny, ktoré vaše riasy hĺbkovo vyživia. Okrem hustoty a dĺžky im dodajú aj lesk.

Nebezpečné môžu byť aj rôzne po domácky vyrobené séra, napr. tieto https://www.onegoodthingbyjillee.com/natural-remedies-for-longer-eyelashes.

Aj recenzie sú veľmi nápomocné

Ak ste vašou rešeršou bezpečnosti a klinického testovania prešlo viacero prípravkov, môže byť ťažké si vybrať len jedno sérum, ktoré spustí rast vašich mihalníc. Vo výbere vám vtedy môžu pomôcť recenzie a názory skutočných používateľov, ktoré si bez problémov nájdete na internete. Neraz k ním pridávajú aj fotky pred a po použití, takže svoje názory a tvrdenia len dôveryhodne podkladajú. Vďaka tomuto nehrozí, aby ste sa zbytočne pripravili možno aj o niekoľko desiatok eur. Pretože kvalitné sérum na mihalnice sa zvykne pohybovať práve v takýchto cenách.

Rýchle nanášanie, rôzne pôsobenie

Možno sa obávate, či by ste si zvládli také sérum na rast mihalníc naniesť. Buďte bez obáv. Aj muži, aj ženy to zvládnu. Pre ženské pohlavie budú pohyby aplikátorom prirodzenejšie, nakoľko sú zvyknuté na nanášanie maskary. No do cviku sa rýchlo dostanú aj muži. Tieto prípravky sú väčšinou číre, takže aj keď vám ujde ruka na viečko, neostane po tom žiadna stopa. Sérum na mihalnice sa zvykne vyrábať v dvoch podobách. V prvej podobe sa nachádza aplikátor ako z maskary, to znamená, že aj nanášanie je rovnaké. Teda od korienkov ku končekom. Druhú podobu predstavuje aplikátor z tekutej očnej linky. Taktiež sa nanáša identicky. Tesne popri línii rias, od vnútra oka smerom von. V každom a jednom prípade si dajte pozor, aby ste aplikátorom nezašli do oka.

Mnoho z nás ale zaujíma, ako dlho rastú mihalnice po použití séra. To závisí od toho, aké sérum si kúpite a od kvality vašich rias, od hĺbky umiestnenia korienkov atď. Predlženie totiž môže nastať len vtedy, ak sa prípravok dostane ku korienkom. Preto je potrebné naniesť prípravok hlavne v tejto časti. Niektorí výrobcovia sľubujú viditeľné zmeny po 2 týždňoch. No vzorka opýtaných uviedla, že prvé zmeny si všimli rôzne. Niektorí po mesiaci aplikácie, niektorí skutočne po dvoch týždňoch. Ideálna hustota a dĺžka mihalníc sa vďaka séru dostavila približne po troch mesiacoch používania.

Najlepší výsledok dosiahnete takto

Aby ale sérum zabralo čo najlepšie, aplikujte ho každý deň, najlepšie večer po odlíčení. Je veľmi dôležité, aby ste ho nanášali na vyčistené riasy zbavené nečistôt a maskary, pretože tie obmedzujú pôsobenie aktívnych látok. Niektorí výrobcovia však uvádzajú, že opačný postup je možný. Sérum si nanesiete ešte ráno na čisté mihalnice, necháte trošku preschnúť a na to si môžete naniesť aj maskaru. Pôsobenie prípravku tým neovplyvníte. Po troch mesiacoch je dobré v nanášaní pokračovať. Okopisto ale stačí 2x za týždeň.

Horšie je to vtedy, ak si nájdete sérum, ktoré musíte na mihalnice nanášať niekoľkokrát za deň. Nielenže sa vám rýchle minie, ale na dosiahnutie takých výsledkov si musíte kúpiť ďalšie a ďalšie. Preto hovoríme, že je lepšie si zakúpiť testované drahšie sérum na rast mihalníc, ktoré vám zaručí tie najlepšie výsledky a vydrží dlho, niekedy aj 5 mesiacov.